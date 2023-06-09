Амелин Иван Ерофеевич
Место рождения
Дата рождения1922
Дата смерти28.01.1945
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922
Отец: Амелин Ерофей
Мать: не указана
Призыв на военную службу
11.07.1941
Ярцево, Ярцевский муниципальный район, Смоленская область
Награда
03.02.1943
Медаль "За отвагу"
Награда
09.09.1943
Медаль "За отвагу"
Награда
01.10.1943
Медаль "За отвагу"
Награда
15.10.1943
Медаль "За отвагу"
Смерть
28.01.1945
Венгрия, д. Ловашберень