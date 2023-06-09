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Амелин Иван Ерофеевич

Место рождения

Приселье, Ярцевский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1922

Дата смерти

28.01.1945

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

SF
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922

Отец: Амелин Ерофей

Мать: не указана

Приселье, Ярцевский муниципальный район, Смоленская область
Призыв на военную службу
11.07.1941
Ярцево, Ярцевский муниципальный район, Смоленская область
Награда
03.02.1943
Медаль "За отвагу"
Награда
09.09.1943
Медаль "За отвагу"
Награда
01.10.1943
Медаль "За отвагу"
Награда
15.10.1943
Медаль "За отвагу"
Смерть
28.01.1945
Венгрия, д. Ловашберень