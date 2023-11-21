Уракова Марфа Анкудинова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1720
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Вычислено 1737
Дочь: Агафья Петровна
Отец ребёнка: Ураков Пётр Трофимович
Рождение ребёнка
Вычислено 1738
Отец ребёнка: Ураков Пётр Трофимович
Рождение ребёнка
Вычислено 1744
Сын: Ураков Никита Петров
Отец ребёнка: Ураков Пётр Трофимович
Большое Копылово, Пижанский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно