Уракова Марфа Анкудинова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Уракова Марфа Анкудинова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1720

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1720 г.р.

Дети

Вычислено 1737 г.р.
Вычислено 1738 г.р.
Вычислено 1744 г.р.

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1720

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1737

Дочь: Агафья Петровна

Отец ребёнка: Ураков Пётр Трофимович

Рождение ребёнка
Вычислено 1738

Сын: Ураков Федот Петрович

Отец ребёнка: Ураков Пётр Трофимович

Рождение ребёнка
Вычислено 1744

Сын: Ураков Никита Петров

Отец ребёнка: Ураков Пётр Трофимович

Большое Копылово, Пижанский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ураков Пётр Трофимович

Смерть
Неизвестно
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