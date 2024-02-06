(Кочетова) Любовь
Место рожденияНе указано
Дата рождения1947
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1947
Отец: Кочетова Михаил
Мать: Кочетова Мария
Рождение ребёнка
1968
Дочь: Татьяна
Отец ребёнка: Хоменко Владимир
Донбасс
Рождение ребёнка
30.01.1975
Сын: Хоменко Владимир
Отец ребёнка: Хоменко Владимир
Ростовска область, город Гуково
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Хоменко Владимир
Смерть
Неизвестно