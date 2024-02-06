(Кочетова) Любовь — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Кочетова) Любовь

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1947

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1947

Отец: Кочетова Михаил

Мать: Кочетова Мария

Рождение ребёнка
1968

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: Хоменко Владимир

Донбасс
Рождение ребёнка
30.01.1975

Сын: Хоменко Владимир

Отец ребёнка: Хоменко Владимир

Ростовска область, город Гуково
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хоменко Владимир

Смерть
Неизвестно
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