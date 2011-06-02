Лещенко Сергей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.03.1978
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1978
Отец: Лещенко Иван Иванович
Мать: Лещенко Галина Егоровна
Рождение ребёнка
02.06.2011
Дочь: Лещенко Ксения Сергеевна
Мать ребёнка: Лещенко Елена Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лещенко Елена Васильевна