Лещенко Сергей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лещенко Сергей Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.03.1978

Пол

Мужской

Отец

1956 г.р.

Мать

1956 г.р.

Дети

2011 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1978

Отец: Лещенко Иван Иванович

Мать: Лещенко Галина Егоровна

Рождение ребёнка
02.06.2011

Дочь: Лещенко Ксения Сергеевна

Мать ребёнка: Лещенко Елена Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лещенко Елена Васильевна

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