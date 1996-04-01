Хрулев Владислав Витальевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хрулев Владислав Витальевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.04.1996

Пол

Мужской

Добавил:

ЕХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1996

Отец: Хрулев Виталий Николаевич

Мать: Хрулева Ольга Анатольевна

Рождение ребёнка
02.12.2016

Дочь: Хрулева Варвара Владиславовна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
19.03.2023

Дочь: Хрулева Владлена Владиславовна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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