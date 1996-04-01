Хрулев Владислав Витальевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.04.1996
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1996
Рождение ребёнка
02.12.2016
Дочь: Хрулева Варвара Владиславовна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
19.03.2023
Дочь: Хрулева Владлена Владиславовна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности