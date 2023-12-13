Анохина Надежда Корнеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анохина Надежда Корнеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1796 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Анохин Корней Иванов

Мать: Неизвестно

Смерть
Неизвестно
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