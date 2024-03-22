Вассерман Иосиф Савельевич
Место рождения
Дата рождения1903
Дата смерти02.11.1938
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: Вассерман Лейб Иосель
Рождение ребёнка
01.04.1921
Дочь: Этингов Нина Иосифовна
Мать ребёнка: Вассерман Раиса
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вассерман Григорий
Мать ребёнка: Вассерман Ревекка
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вассерман Ревекка
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вассерман Раиса
Совершение преступления
Неизвестно
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Вассерман Иосиф Савельевич (1903) Дата рождения: 1903 г. Место рождения: г. Иркутска Пол: мужчина Национальность: еврей Профессия / место работы: работал заведующим магазином № 9 г. Иркутска Место про... Показать все
Смерть
02.11.1938