Вассерман Иосиф Савельевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВассерман Иосиф Савельевич

Вассерман Иосиф Савельевич

Место рождения

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область

Дата рождения

1903

Дата смерти

02.11.1938

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Вассерман Лейб Иосель

Мать: не указана

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
01.04.1921

Дочь: Этингов Нина Иосифовна

Мать ребёнка: Вассерман Раиса

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вассерман Григорий

Мать ребёнка: Вассерман Ревекка

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вассерман Ревекка

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вассерман Раиса

Совершение преступления
Неизвестно
https://ru.openlist.wiki/%D0%92%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84_%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_(1903)
Вассерман Иосиф Савельевич (1903) Дата рождения: 1903 г. Место рождения: г. Иркутска Пол: мужчина Национальность: еврей Профессия / место работы: работал заведующим магазином № 9 г. Иркутска Место про... Показать все
Смерть
02.11.1938
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close