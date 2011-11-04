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Родионова Галина Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.02.1958

Дата смерти

04.11.2011

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1978 г.р.
1986 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1958

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.10.1978

Сын: Кузьмин Александр Леонидович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
19.03.1986

Сын: Григорьев Константин Владимирович

Отец ребёнка: Григорьев Владимир Ильич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Григорьев Владимир Ильич

Смерть
04.11.2011