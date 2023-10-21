Утарбаев Александр Фазылгаянович
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.01.1969
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1969
Отец: Утарбаев Фазылгаян
Мать: Наумович Зинаида
Рождение ребёнка
31.03.1994
Сын: Утарбаев Антон
Мать ребёнка: Худякова Елена Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Худякова Елена Ивановна