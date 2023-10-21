Утарбаев Александр Фазылгаянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Утарбаев Александр Фазылгаянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.01.1969

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

1994 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1969

Отец: Утарбаев Фазылгаян

Мать: Наумович Зинаида

Рождение ребёнка
31.03.1994

Сын: Утарбаев Антон

Мать ребёнка: Худякова Елена Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Худякова Елена Ивановна

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