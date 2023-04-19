Евдокия Минина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Минина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1764 г.р.

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Её ли это запись??? МИХАЙЛОВО МК-1798 16.05.1798 Деревни Михайлова у крестьянского сына Захара Афанасьева жена Авдотья Минина родила дочь Елену, которая крещена того же числа Восприемницею была той ж... Показать все
Рождение ребёнка
16.05.1798

Дочь: Елена Захарова

Отец ребёнка: Захар Афанасьев

Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Её ли это запись??? МК-1798 16.05.1798 Деревни Михайлова у крестьянского сына Захара Афанасьева жена Авдотья Минина родила дочь Елену, которая крещена того же числа Восприемницею была той же деревни к... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Захар Афанасьев

Место жительства
Неизвестно
Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно