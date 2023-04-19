Евдокия Минина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Её ли это запись??? МИХАЙЛОВО МК-1798 16.05.1798 Деревни Михайлова у крестьянского сына Захара Афанасьева жена Авдотья Минина родила дочь Елену, которая крещена того же числа Восприемницею была той ж... Показать все
Рождение ребёнка
16.05.1798
Дочь: Елена Захарова
Отец ребёнка: Захар Афанасьев
Её ли это запись??? МК-1798 16.05.1798 Деревни Михайлова у крестьянского сына Захара Афанасьева жена Авдотья Минина родила дочь Елену, которая крещена того же числа Восприемницею была той же деревни к... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Захар Афанасьев
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно