Гавриленко Стефан Антонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гавриленко Стефан Антонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.06.1950

Дочь: Беркут Галина Стефановна

Мать ребёнка: Гавриленко Мария Антоновна

Рождение ребёнка
16.06.1950

Дочь: Жулинская Лидия Стефановна

Мать ребёнка: Гавриленко Мария Антоновна

Рождение ребёнка
07.06.1959

Дочь: Лиепиньш Татьяна Стефановна

Мать ребёнка: Гавриленко Мария Антоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гавриленко Зоя Стефановна

Мать ребёнка: Гавриленко Мария Антоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Санталова Ольга Стефановна

Мать ребёнка: Гавриленко Мария Антоновна

Смерть
Неизвестно
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