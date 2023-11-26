Гавриленко Стефан Антонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
16.06.1950
Дочь: Беркут Галина Стефановна
Мать ребёнка: Гавриленко Мария Антоновна
Рождение ребёнка
16.06.1950
Дочь: Жулинская Лидия Стефановна
Мать ребёнка: Гавриленко Мария Антоновна
Рождение ребёнка
07.06.1959
Дочь: Лиепиньш Татьяна Стефановна
Мать ребёнка: Гавриленко Мария Антоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гавриленко Зоя Стефановна
Мать ребёнка: Гавриленко Мария Антоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Санталова Ольга Стефановна
Мать ребёнка: Гавриленко Мария Антоновна
Смерть
Неизвестно