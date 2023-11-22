Тарасов Николай Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.08.1954
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1954
Отец: Тарасов Иван
Мать: Тарасова Мария Фёдоровна
Рождение ребёнка
03.10.1981
Сын: Тарасов Алексей Николаевич
Мать ребёнка: Тарасова Татьяна Фёдоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Загонова Светлана Николаевна
Мать ребёнка: Тарасова Татьяна Фёдоровна
Смерть
Неизвестно