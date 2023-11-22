Тарасов Николай Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тарасов Николай Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.08.1954

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1954

Отец: Тарасов Иван

Мать: Тарасова Мария Фёдоровна

Рождение ребёнка
03.10.1981

Сын: Тарасов Алексей Николаевич

Мать ребёнка: Тарасова Татьяна Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Загонова Светлана Николаевна

Мать ребёнка: Тарасова Татьяна Фёдоровна

Смерть
Неизвестно
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