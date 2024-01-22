Манвелов Михаил Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.06.1956
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1956
Отец: Манвелов Виктор
Мать: Манвелова Анна
Рождение ребёнка
10.07.1982
Дочь: Манвелова Наира Михайловна
Мать ребёнка: Манвелова Гаянэ Шаваршевна
Рождение ребёнка
31.05.1988
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Манвелова Гаянэ Шаваршевна