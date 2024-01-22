Манвелов Михаил Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Манвелов Михаил Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.06.1956

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

1982 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1956

Отец: Манвелов Виктор

Мать: Манвелова Анна

Рождение ребёнка
10.07.1982

Дочь: Манвелова Наира Михайловна

Мать ребёнка: Манвелова Гаянэ Шаваршевна

Рождение ребёнка
31.05.1988

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Манвелова Гаянэ Шаваршевна

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