Сапгир Генрих Вениаминович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сапгир Генрих Вениаминович

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Место рождения

Бийск, город Бийск, Алтайский край

Дата рождения

20.11.1928

Дата смерти

07.10.1999

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Бийск, город Бийск, Алтайский край
Место жительства
С 1928 по 1931
Бийск, город Бийск, Алтайский край
Место жительства
С 1931 по 1941
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1941 по 1944
Александров, Александровский муниципальный район, Владимирская область
Место жительства
С 1944 по 1999
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
07.10.1999
Москва, город федерального значения Москва
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