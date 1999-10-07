Сапгир Генрих Вениаминович
Место рождения
Дата рождения20.11.1928
Дата смерти07.10.1999
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1928
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1928 по 1931
Место жительства
С 1931 по 1941
Место жительства
С 1941 по 1944
Александров, Александровский муниципальный район, Владимирская область
Место жительства
С 1944 по 1999
Смерть
07.10.1999