Бусыгина (Ковригина) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бусыгина (Ковригина) Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1889 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
19.01.1905

Муж: Бусыгин Григорий Кузьмич

Куса, Кусинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
26.06.1906 ст.

Дочь: (Бусыгина) Юлия Григорьевна

Отец ребёнка: Бусыгин Григорий Кузьмич

Куса, Кусинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
07.02.1908 ст.

Дочь: (Бусыгина) Зоя Григорьевна

Отец ребёнка: Бусыгин Григорий Кузьмич

Куса, Кусинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
16.07.1915 ст.

Сын: Бусыгин Василий Григорьевич

Отец ребёнка: Бусыгин Григорий Кузьмич

Куса, Кусинский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
Неизвестно

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