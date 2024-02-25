Бусыгина (Ковригина) Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1889 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
19.01.1905
Рождение ребёнка
26.06.1906 ст.
Дочь: (Бусыгина) Юлия Григорьевна
Отец ребёнка: Бусыгин Григорий Кузьмич
Рождение ребёнка
07.02.1908 ст.
Дочь: (Бусыгина) Зоя Григорьевна
Отец ребёнка: Бусыгин Григорий Кузьмич
Рождение ребёнка
16.07.1915 ст.
Сын: Бусыгин Василий Григорьевич
Отец ребёнка: Бусыгин Григорий Кузьмич
Смерть
Неизвестно