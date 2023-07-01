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Сушинина Анна Сушинина Анатольевна
Сушинина Анна Сушинина Анатольевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Сушинин Анатолий Алексеевич
1936 г.р.
Мать
Сушинина Валентина Влвдимировна
1934 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Сушинин Анатолий Алексеевич
Мать:
Сушинина Валентина Влвдимировна
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