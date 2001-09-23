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Грозова Наталия Андреевна
Грозова Наталия Андреевна
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Древо
Место рождения
Санкт-Петербург
, город федерального значения Санкт-Петербург
Дата рождения
23.09.2001
Пол
Женский
Отец
Грозов Андрей Александрович
1976 г.р.
Мать
Грозова (Кренделева) Елена Николаевна
1972 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.2001
Отец:
Грозов Андрей Александрович
Мать:
Грозова Елена Николаевна
Санкт-Петербург
, город федерального значения Санкт-Петербург
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