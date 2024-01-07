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Хисаметдинов Миндияр Муждабаевич
Хисаметдинов Миндияр Муждабаевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1954
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Хисаметдинова (Халилова) Хабиба Ярмухаметовна
1933 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АХ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1954
Отец: не указан
Мать:
Хисаметдинова Хабиба Ярмухаметовна
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