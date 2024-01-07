Хисаметдинов Миндияр Муждабаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хисаметдинов Миндияр Муждабаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1954

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1933 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1954

Отец: не указан

Мать: Хисаметдинова Хабиба Ярмухаметовна

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