Сычев Иван Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сычев Степан Сергеевич
Мать: Сычева Ксения Сергеевна?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Корнеева Юлия Ивановна
Мать ребёнка: Сычева (Смолина) Людмила Фоминична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Корнеева Юлия Ивановна
Мать ребёнка: Сычева (Смолина) Людмила Фоминична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Корнеева (Сычева) Юлия Ивановна
Мать ребёнка: Сычева (Смолина) Людмила Фоминична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Сычева (Смолина) Людмила Фоминична
Рождение ребёнка
13.01.1949
Дочь: Благирева (Сычева) Эмма Ивановна
Мать ребёнка: Сычева (Смолина) Людмила Фоминична
Льгов, город Льгов, Курская область