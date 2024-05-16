Куликова Параскева Григорьевна Вычислено 1802 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиКуликова Параскева Григорьевна

Куликова Параскева Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1824

Дочь: Куликова Елизавета Михайловна

Отец ребёнка: Куликов Михаил Николаевич

Плющево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.