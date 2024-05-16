Куликова Параскева Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1802
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1802
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1824
Дочь: Куликова Елизавета Михайловна
Отец ребёнка: Куликов Михаил Николаевич
Плющево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно