Трегубова Авдотья Карпова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трегубова Авдотья Карпова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1670

Дата смерти

После 1710

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1660 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1670

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1701

Сын: Новокшенов Ульян Михайлов

Отец ребёнка: Трегубов Андрей (Ондрюшка) Козьмин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трегубов Андрей (Ондрюшка) Козьмин

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
дер. Седуновская, Сморкаловская волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1710
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