Худяков Игнатий Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Худяков Игнатий Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1832 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1850 г.р.

Мать

Вычислено 1802 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1832 ст.

Отец: Худяков Пётр Иванович

Мать: Худякова Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
19.02.1866 ст.

Сын: Худяков Василий Игнатьевич

Мать ребёнка: Худякова Лукия Гавриловна

Место жительства
Неизвестно
Новотроицкое, Мишкинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно
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