Худяков Игнатий Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1832 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1832 ст.
Отец: Худяков Пётр Иванович
Рождение ребёнка
19.02.1866 ст.
Сын: Худяков Василий Игнатьевич
Мать ребёнка: Худякова Лукия Гавриловна
Место жительства
Неизвестно
Новотроицкое, Мишкинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно