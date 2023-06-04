Едемский Федор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Едемский Федор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1888

Дочь: Попова Анна Федоровна

Мать ребёнка: Катерина

Шенкурск, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Неклюдова Мария Федоровна

Мать ребёнка: Катерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Игнат

Мать ребёнка: Катерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Василий

Мать ребёнка: Катерина

Смерть
Неизвестно