Едемский Федор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Попова Анна Федоровна
Мать ребёнка: Катерина
Шенкурск, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Неклюдова Мария Федоровна
Мать ребёнка: Катерина
Смерть
Неизвестно