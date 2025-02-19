Симбирякова Клавдия Павловна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Симбирякова Клавдия Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Симбиряков Валерий Павлович

Отец ребёнка: Симбиряков Павел Фёдорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Симбиряков Павел Фёдорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Симбиряков Александр Павлович

Отец ребёнка: Симбиряков Павел Фёдорович

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