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Мастрюков Николай Кимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.10.1955

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1955

Отец: Ким Николаевич

Мать: Мастрюкова Варвара Ивановна

Рождение ребёнка
16.06.1979

Дочь: Мастрюкова Наташа Николаевна

Мать ребёнка: Попова Надежда Александровна

Рождение ребёнка
07.08.1983

Дочь: Мастрюкова Варвара Николаевна

Мать ребёнка: Мастрюкова Галина Петровна

Рождение ребёнка
06.10.1984

Дочь: Волкова Людмила Николаевна

Мать ребёнка: Мастрюкова Галина Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вахрушева Елена Васильевна

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