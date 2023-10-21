Мастрюков Николай Кимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.10.1955
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1955
Отец: Ким Николаевич
Рождение ребёнка
16.06.1979
Дочь: Мастрюкова Наташа Николаевна
Мать ребёнка: Попова Надежда Александровна
Рождение ребёнка
07.08.1983
Дочь: Мастрюкова Варвара Николаевна
Мать ребёнка: Мастрюкова Галина Петровна
Рождение ребёнка
06.10.1984
Дочь: Волкова Людмила Николаевна
Мать ребёнка: Мастрюкова Галина Петровна
Бракосочетание
Неизвестно