Промохова Татьяна Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.02.1923
Дата смерти03.08.2009
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1923
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.03.1946
Дочь: Мартынова Галина Григорьевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Промохов Николай Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.08.2009