Промохова Татьяна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПромохова Татьяна Алексеевна

Промохова Татьяна Алексеевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.02.1923

Дата смерти

03.08.2009

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1923

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.03.1946

Дочь: Мартынова Галина Григорьевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Промохов Иван Николаевич

Отец ребёнка: Промохов Николай Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Промохов Николай Петрович

Смерть
03.08.2009
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close