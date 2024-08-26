Кулобухов Андрей Никитич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1861
Дочь: Тихомирова (Кулобухова) Пелагея Андреевна
Мать ребёнка: не указана
Архив Калуга\Ф. Ф-33 Оп. 6 Д. 999 МК церквей Мещовский у. за 1884 г Девица Пелагея Андреевна дочь города Сухиничи мещанина Андрея Никитина Кулобухова, православная, первым браком, 23 года.
Место жительства
1884
Сухиничи, Сухиничский муниципальный район, Калужская область
Архив Калуга\Ф. Ф-33 Оп. 6 Д. 999 МК церквей Мещовский у. за 1884 г Девица Пелагея Андреевна дочь города Сухиничи мещанина Андрея Никитина Кулобухова
Смерть
Неизвестно