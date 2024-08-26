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Кулобухов Андрей Никитич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕД
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1861

Дочь: Тихомирова (Кулобухова) Пелагея Андреевна

Мать ребёнка: не указана

Архив Калуга\Ф. Ф-33 Оп. 6 Д. 999 МК церквей Мещовский у. за 1884 г Девица Пелагея Андреевна дочь города Сухиничи мещанина Андрея Никитина Кулобухова, православная, первым браком, 23 года.
Место жительства
1884
Сухиничи, Сухиничский муниципальный район, Калужская область
Архив Калуга\Ф. Ф-33 Оп. 6 Д. 999 МК церквей Мещовский у. за 1884 г Девица Пелагея Андреевна дочь города Сухиничи мещанина Андрея Никитина Кулобухова
Смерть
Неизвестно

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