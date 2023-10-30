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Клименко Сергей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.02.1962

Пол

Мужской

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1962

Отец: Клименко Виктор Александрович

Мать: Клименко Людмила

Бракосочетание
12.06.1982

Жена: Юлия

Москва, город федерального значения Москва
Дворец бракосочетания №1 им. Грибоедова
Рождение ребёнка
06.07.1983

Сын: Клименко Дмитрий

Мать ребёнка: Юлия

Рождение ребёнка
30.08.1985

Сын: Клименко Артем

Мать ребёнка: Юлия

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
12.09.1987

Дочь: Клименко Татьяна

Мать ребёнка: Юлия

Место жительства
Неизвестно
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