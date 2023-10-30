Клименко Сергей
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.02.1962
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1962
Отец: Клименко Виктор Александрович
Мать: Клименко Людмила
Бракосочетание
12.06.1982
Жена: Юлия
Дворец бракосочетания №1 им. Грибоедова
Рождение ребёнка
06.07.1983
Сын: Клименко Дмитрий
Мать ребёнка: Юлия
Рождение ребёнка
30.08.1985
Сын: Клименко Артем
Мать ребёнка: Юлия
Рождение ребёнка
12.09.1987
Дочь: Клименко Татьяна
Мать ребёнка: Юлия
Место жительства
Неизвестно