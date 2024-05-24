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Добровольский Ефим Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1899

Дата смерти

?.05.1959

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.01.1935

Дочь: Яроцкая (Добровольская) Таисия Ефимовна

Мать ребёнка: Добровольская Софья Трофимовна

Кудлаи, Вінницька область
Рождение ребёнка
01.09.1937

Сын: Добровольский Андрей Ефимович

Мать ребёнка: Добровольская Софья Трофимовна

Кудлаи, Вінницька область
Смерть
?.05.1959

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