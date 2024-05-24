Добровольский Ефим Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1899
Дата смерти?.05.1959
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.01.1935
Дочь: Яроцкая (Добровольская) Таисия Ефимовна
Мать ребёнка: Добровольская Софья Трофимовна
Рождение ребёнка
01.09.1937
Сын: Добровольский Андрей Ефимович
Мать ребёнка: Добровольская Софья Трофимовна
Смерть
?.05.1959