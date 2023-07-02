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Красноперов Пётр Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1807 или 1808

Дата смерти

Между 1871 и 1874

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807 или 1808

Отец: Красноперов Алексей Георгиевич

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1834

Жена: Красноперова Пелагия Евсевиевна

Работа или профессия
С 1838 по 1871
Сосновка, Березовский муниципальный район, Пермский край
Псаломщик при Христорождественской церкви
Бракосочетание
10.01.1841 ст.

Жена: Красноперова Анна Ивановна

Алтынное, Октябрьский муниципальный район, Пермский край
Поручители: По жениху: села Сосновского священник Михаил Попов По невесте: дьячок села Алтынновского Гавриил Стахиев
Рождение ребёнка
1843 или 1844

Сын: Красноперов Симеон Петрович

Мать ребёнка: Красноперова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
1852 или 1853

Дочь: Боровкова Евдокия Петровна

Мать ребёнка: Красноперова Анна Ивановна

Смерть
Между 1871 и 1874
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