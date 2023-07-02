Красноперов Пётр Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1807 или 1808
Дата смертиМежду 1871 и 1874
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807 или 1808
Отец: Красноперов Алексей Георгиевич
Бракосочетание
До 1834
Работа или профессия
С 1838 по 1871
Сосновка, Березовский муниципальный район, Пермский край
Псаломщик при Христорождественской церкви
Бракосочетание
10.01.1841 ст.
Алтынное, Октябрьский муниципальный район, Пермский край
Поручители: По жениху: села Сосновского священник Михаил Попов По невесте: дьячок села Алтынновского Гавриил Стахиев
Рождение ребёнка
1843 или 1844
Сын: Красноперов Симеон Петрович
Мать ребёнка: Красноперова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1852 или 1853
Дочь: Боровкова Евдокия Петровна
Мать ребёнка: Красноперова Анна Ивановна
Смерть
Между 1871 и 1874