Сафаров Айдар
Место рожденияНе указано
Дата рождения1745
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745
Отец: Ибрашев Сафар
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1793
Сын: Айдаров Максют
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1796
Сын: Айдаров Юсуп
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1802
Сын: Айдаров Юнус
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Кичкальня, Нурлатский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно