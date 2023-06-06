Сафаров Айдар — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сафаров Айдар

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1745

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1725 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745

Отец: Ибрашев Сафар

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1793

Сын: Айдаров Максют

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1796

Сын: Айдаров Юсуп

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1802

Сын: Айдаров Юнус

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Кичкальня, Нурлатский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно