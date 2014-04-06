Кравченко (Макухина) Екатерина Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кравченко (Макухина) Екатерина Павловна

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Место рождения

Старотолучеево, Богучарский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

16.11.1928

Дата смерти

06.04.2014

Пол

Женский

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1928

Отец: Макухин Павел Алексеевич

Мать: Макухина Прасковья Петровна

Старотолучеево, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
19.08.1954

Сын: Кравченко Александр Иванович

Отец ребёнка: Кравченко Иван Васильевич

город Ташкент
Рождение ребёнка
16.06.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кравченко Иван Васильевич

город Ташкент
Место жительства
Неизвестно
город Ташкент
Смерть
06.04.2014
город Череповец, Вологодская область
Причина смерти: от старости
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