Кравченко (Макухина) Екатерина Павловна
Место рождения
Дата рождения16.11.1928
Дата смерти06.04.2014
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1928
Рождение ребёнка
19.08.1954
Сын: Кравченко Александр Иванович
Отец ребёнка: Кравченко Иван Васильевич
город Ташкент
Рождение ребёнка
16.06.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кравченко Иван Васильевич
город Ташкент
Место жительства
Неизвестно
город Ташкент
Смерть
06.04.2014
город Череповец, Вологодская область
Причина смерти: от старости