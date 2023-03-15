(Початкова) ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Початкова) ?

(Початкова) ?

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1873 г.р.

Мать

1874 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: Початков Михаил

Мать: Початкова ?

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close