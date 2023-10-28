Арина Денисова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Арина Денисова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1800 г.р.

Дети

Добавил:

СЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1818

Дочь: Прасковья Яковлевна

Отец ребёнка: Яков Иванович

Рождение ребёнка
1820

Сын: Федор Яковлевич

Отец ребёнка: Яков Иванович

Рождение ребёнка
1822

Дочь: Настасья Яковлевна

Отец ребёнка: Яков Иванович

Рождение ребёнка
1826

Сын: Михайла Яковлевич

Отец ребёнка: Яков Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яков Иванович

Смерть
Неизвестно
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