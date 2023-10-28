Арина Денисова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1799
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Прасковья Яковлевна
Отец ребёнка: Яков Иванович
Рождение ребёнка
1820
Сын: Федор Яковлевич
Отец ребёнка: Яков Иванович
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Настасья Яковлевна
Отец ребёнка: Яков Иванович
Рождение ребёнка
1826
Сын: Михайла Яковлевич
Отец ребёнка: Яков Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Яков Иванович
Смерть
Неизвестно