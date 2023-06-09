Чигвинцев Николай Родионович
Место рождения
Дата рождения1859
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: Чигвинцев Родион Николаевич
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Елабуга, Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Работа или профессия
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Мировой судья. Член училищного совета Елабужского уезда
Смерть
Неизвестно