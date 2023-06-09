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Чигвинцев Николай Родионович

Место рождения

Красный Бор, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1826 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

КБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: Чигвинцев Родион Николаевич

Мать: не указана

Красный Бор, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Елабуга, Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Работа или профессия
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Мировой судья. Член училищного совета Елабужского уезда
Смерть
Неизвестно