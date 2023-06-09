Ермолаева (Колмогорова) Елена Лаврентьевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: Колмогоров Лаврентий Аврамович
Мать: не указана
Бракосочетание
02.06.1880 ст.
Рождение ребёнка
30.03.1881 ст.
Дочь: Ермолаева Мария Трофимовна
Отец ребёнка: Ермолаев Трофим Григорьевич
Фонд Д-60, оп1, дело 575, 151 об
Рождение ребёнка
1885
Отец ребёнка: Ермолаев Трофим Григорьевич
Рождение ребёнка
Около 1887
Дочь: Ермолаева Елизавета Трофимовна
Отец ребёнка: Ермолаев Трофим Григорьевич
Рождение ребёнка
13.12.1893 ст.
Сын: Ермолаев Павел Трофимович
Отец ребёнка: Ермолаев Трофим Григорьевич
Фонд Д-60, оп 4, дело 13, 66 об
Рождение ребёнка
18.10.1895 ст.
Отец ребёнка: Ермолаев Трофим Григорьевич
Фонд Д-60, оп 4, дело 13, 184 об
Рождение ребёнка
10.11.1896 ст.
Дочь: Ермолаева Екатерина Трофимовна
Отец ребёнка: Ермолаев Трофим Григорьевич
Фонд Д-60, оп 4, дело 13, 236 об
Рождение ребёнка
1901
Сын: Ермолаев Григорий
Отец ребёнка: Ермолаев Трофим Григорьевич
Рождение ребёнка
11.05.1902 ст.
Сын: Ермолаев Александр Трофимович
Отец ребёнка: Ермолаев Трофим Григорьевич
Смерть
Неизвестно