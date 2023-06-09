Ермолаева (Колмогорова) Елена Лаврентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ермолаева (Колмогорова) Елена Лаврентьевна

Место рождения

Урск, Гурьевский муниципальный район, Кемеровская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Колмогоров Лаврентий Аврамович

Мать: не указана

Урск, Гурьевский муниципальный район, Кемеровская область
Бракосочетание
02.06.1880 ст.

Муж: Ермолаев Трофим Григорьевич

Салаир, Гурьевский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
30.03.1881 ст.

Дочь: Ермолаева Мария Трофимовна

Отец ребёнка: Ермолаев Трофим Григорьевич

Урск, Гурьевский муниципальный район, Кемеровская область
Фонд Д-60, оп1, дело 575, 151 об
Рождение ребёнка
1885

Сын: Ермолаев Илья Трофимович

Отец ребёнка: Ермолаев Трофим Григорьевич

Рождение ребёнка
Около 1887

Дочь: Ермолаева Елизавета Трофимовна

Отец ребёнка: Ермолаев Трофим Григорьевич

Салаир, Гурьевский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
13.12.1893 ст.

Сын: Ермолаев Павел Трофимович

Отец ребёнка: Ермолаев Трофим Григорьевич

Салаир, Гурьевский муниципальный район, Кемеровская область
Фонд Д-60, оп 4, дело 13, 66 об
Рождение ребёнка
18.10.1895 ст.

Сын: Ермолаев Иван Трофимович

Отец ребёнка: Ермолаев Трофим Григорьевич

Салаир, Гурьевский муниципальный район, Кемеровская область
Фонд Д-60, оп 4, дело 13, 184 об
Рождение ребёнка
10.11.1896 ст.

Дочь: Ермолаева Екатерина Трофимовна

Отец ребёнка: Ермолаев Трофим Григорьевич

Салаир, Гурьевский муниципальный район, Кемеровская область
Фонд Д-60, оп 4, дело 13, 236 об
Рождение ребёнка
1901

Сын: Ермолаев Григорий

Отец ребёнка: Ермолаев Трофим Григорьевич

Салаир, Гурьевский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
11.05.1902 ст.

Сын: Ермолаев Александр Трофимович

Отец ребёнка: Ермолаев Трофим Григорьевич

Салаир, Гурьевский муниципальный район, Кемеровская область
Смерть
Неизвестно