Аграфена Галактионова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1760
Дата смертиПосле 1825
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Ирина Иванова
Отец ребёнка: Иван Афонасьев
Жуково, Осташковский, Тверская область
Рождение ребёнка
1791
Сын: Петр Иванов
Отец ребёнка: Иван Афонасьев
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После 1825