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Аграфена Галактионова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1760

Дата смерти

После 1825

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1781

Дочь: Ирина Иванова

Отец ребёнка: Иван Афонасьев

Жуково, Осташковский, Тверская область
Рождение ребёнка
1791

Сын: Петр Иванов

Отец ребёнка: Иван Афонасьев

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После 1825