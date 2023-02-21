Головин Александр Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.04.1936
Дата смерти11.07.1982
ПолМужской
Мать
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1936
Отец: Головин Александр
Мать: Головина Мария
Рождение ребёнка
26.02.1960
Сын: Головин Николай Александрович
Мать ребёнка: Головина Лидия Сергеевна
Рождение ребёнка
27.10.1962
Сын: Головин Валерий Александрович
Мать ребёнка: Головина Лидия Сергеевна
Рождение ребёнка
12.04.1966
Сын: Головин Сергей Александрович
Мать ребёнка: Головина Лидия Сергеевна
Рождение ребёнка
12.10.?
Сын: Головин Владимир Александрович
Мать ребёнка: Головина Лидия Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Головин Александр Александрович
Мать ребёнка: Головина Лидия Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Головина Лидия Сергеевна
Смерть
11.07.1982