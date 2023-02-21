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Головин Александр Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.04.1936

Дата смерти

11.07.1982

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1936

Отец: Головин Александр

Мать: Головина Мария

Рождение ребёнка
26.02.1960

Сын: Головин Николай Александрович

Мать ребёнка: Головина Лидия Сергеевна

Лесная Хмелевка, Мелекесский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
27.10.1962

Сын: Головин Валерий Александрович

Мать ребёнка: Головина Лидия Сергеевна

Лесная Хмелевка, Мелекесский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
12.04.1966

Сын: Головин Сергей Александрович

Мать ребёнка: Головина Лидия Сергеевна

Рождение ребёнка
12.10.?

Сын: Головин Владимир Александрович

Мать ребёнка: Головина Лидия Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Головин Александр Александрович

Мать ребёнка: Головина Лидия Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Головина Лидия Сергеевна

Смерть
11.07.1982
Лесная Хмелевка, Мелекесский муниципальный район, Ульяновская область
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