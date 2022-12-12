Орлов Александр Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орлов Александр Сергеевич

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Место рождения

Мокино, Белозерский район, Курганская область, Россия

Дата рождения

12.12.1905 ст.

Дата смерти

24.08.1993

Пол

Мужской

Добавил:

МО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1905 ст.

Отец: Орлов Сергей Александрович

Мать: Орлова Пестимия Никифоровна

Мокино, Белозерский район, Курганская область, Россия
Рождение ребёнка
08.03.1936

Сын: Орлов Виктор Александрович

Мать ребёнка: Орлова Наталья Ивановна

Голышманово, Голышмановский, Тюменская область
Смерть
24.08.1993
Заводоуковск, Заводоуковский, Тюменская область
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