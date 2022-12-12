Орлов Александр Сергеевич
Место рожденияМокино, Белозерский район, Курганская область, Россия
Дата рождения12.12.1905 ст.
Дата смерти24.08.1993
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1905 ст.
Мокино, Белозерский район, Курганская область, Россия
Рождение ребёнка
08.03.1936
Сын: Орлов Виктор Александрович
Мать ребёнка: Орлова Наталья Ивановна
Голышманово, Голышмановский, Тюменская область
Смерть
24.08.1993
Заводоуковск, Заводоуковский, Тюменская область