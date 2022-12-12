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Лобушкин Фирс Иванович

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Место рождения

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

1915

Дата смерти

?.09.1941

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1912 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: не указан

Мать: не указана

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Военная служба
С 26.05.1941 по ?.09.1941
Род войск: Пехота Призван 26.05.1941 года Илекским РВК В звании красноармейца служил в 654 стрелковом полку. Последняя связь 1.06.1941 года из 654 полка, тогда располагавшегося в Уральске. Пропал без ... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лобушкина Мария Терентьевна

Смерть
?.09.1941
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