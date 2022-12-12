Лобушкин Фирс Иванович
Место рождения
Дата рождения1915
Дата смерти?.09.1941
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915
Отец: не указан
Мать: не указана
Военная служба
С 26.05.1941 по ?.09.1941
Род войск: Пехота Призван 26.05.1941 года Илекским РВК В звании красноармейца служил в 654 стрелковом полку. Последняя связь 1.06.1941 года из 654 полка, тогда располагавшегося в Уральске. Пропал без ... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.09.1941