Прасковья Семеновна
Место рожденияМичково деревня Меленковский уезд Владимирской губернии
Дата рождения1753
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753
Мичково деревня Меленковский уезд Владимирской губернии
Рождение ребёнка
1773
Сын: Венедикт Семенович
Отец ребёнка: Семен Степанович
Рождение ребёнка
1781
Сын: Иуда Семенович
Отец ребёнка: Семен Степанович
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Фекла Семеновна
Отец ребёнка: Семен Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Семен Степанович
Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно