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Прасковья Семеновна

Место рождения

Мичково деревня Меленковский уезд Владимирской губернии

Дата рождения

1753

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1751 г.р.

Дети

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: не указан

Мать: не указана

Мичково деревня Меленковский уезд Владимирской губернии
Рождение ребёнка
1773

Сын: Венедикт Семенович

Отец ребёнка: Семен Степанович

Рождение ребёнка
1781

Сын: Иуда Семенович

Отец ребёнка: Семен Степанович

Рождение ребёнка
1787

Дочь: Фекла Семеновна

Отец ребёнка: Семен Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семен Степанович

Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно
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