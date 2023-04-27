Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СФ
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1230

Сын: Gleb Rostislavich

Отец ребёнка: Rostislav Fedorovich

Киев, Киевский уезд
Рождение ребёнка
01.09.1233

Сын: Fedor Rostislavich

Отец ребёнка: Rostislav Fedorovich

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Of Smolensk Constantine Rostislavich

Отец ребёнка: Rostislav Fedorovich