Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1230
Сын: Gleb Rostislavich
Отец ребёнка: Rostislav Fedorovich
Киев, Киевский уезд
Рождение ребёнка
01.09.1233
Сын: Fedor Rostislavich
Отец ребёнка: Rostislav Fedorovich
Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Of Smolensk Constantine Rostislavich
Отец ребёнка: Rostislav Fedorovich