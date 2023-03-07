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Даньшев Петр Иудович

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Место рождения

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: Даньшев Иуда Леонтьевич

Мать: Самойлова Евдокия

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1841

Сын: Даньшев Василий Петрович

Мать ребёнка: Даньшева Фотинья Мартыновна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Ромашина Елена Даньшева

Мать ребёнка: Даньшева Фотинья Мартыновна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Агафья Петровна

Мать ребёнка: Даньшева Фотинья Мартыновна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Прасковья Петровна

Мать ребёнка: Даньшева Фотинья Мартыновна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1855

Сын: Даньшев Андрей Петрович

Мать ребёнка: Даньшева Фотинья Мартыновна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Даньшева Фотинья Мартыновна

Смерть
Неизвестно
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