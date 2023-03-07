Даньшев Петр Иудович
Место рождения
Дата рождения1819
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: Даньшев Иуда Леонтьевич
Мать: Самойлова Евдокия
Рождение ребёнка
1841
Мать ребёнка: Даньшева Фотинья Мартыновна
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Ромашина Елена Даньшева
Мать ребёнка: Даньшева Фотинья Мартыновна
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Агафья Петровна
Мать ребёнка: Даньшева Фотинья Мартыновна
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Прасковья Петровна
Мать ребёнка: Даньшева Фотинья Мартыновна
Рождение ребёнка
1855
Мать ребёнка: Даньшева Фотинья Мартыновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно