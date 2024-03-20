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Ливеринов Кирилл Петрович

Место рождения

Россия, Полтавщина

Дата рождения

1890

Дата смерти

1947

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Ливеринов Петр

Мать: не указана

Россия, Полтавщина
Рождение ребёнка
10.06.1922

Дочь: Очкина Вера Кирилловна

Мать ребёнка: Ливеринова Ольга Максимовна

СССР, Кустанайская обл, Орджоникидзевский р-н, с. Адаевка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гиль Анна

Мать ребёнка: Ливеринова Ольга Максимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ливеринов Михаил

Мать ребёнка: Ливеринова Ольга Максимовна

Смерть
1947
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