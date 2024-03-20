Ливеринов Кирилл Петрович
Место рожденияРоссия, Полтавщина
Дата рождения1890
Дата смерти1947
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: Ливеринов Петр
Россия, Полтавщина
Рождение ребёнка
10.06.1922
Дочь: Очкина Вера Кирилловна
Мать ребёнка: Ливеринова Ольга Максимовна
СССР, Кустанайская обл, Орджоникидзевский р-н, с. Адаевка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гиль Анна
Мать ребёнка: Ливеринова Ольга Максимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ливеринов Михаил
Мать ребёнка: Ливеринова Ольга Максимовна
Смерть
1947