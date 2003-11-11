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Назаренко Артемий Андреевич
Назаренко Артемий Андреевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
11.11.2003
Пол
Мужской
Отец
Назаренко Андрей Викторович
1972 г.р.
Мать
Назаренко (Кадышева) Елена Петровна
1974 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НН
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.2003
Отец:
Назаренко Андрей Викторович
Мать:
Назаренко Елена Петровна
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