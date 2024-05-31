Лапікаў Лапиков Сяргей Сергей Янавіч Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лапікаў Лапиков Сяргей Сергей Янавіч Иванович

Место рождения

Короблево, Шумячский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1904

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

SF
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Короблево, Шумячский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Васілеўская Лапікава Ксенія Раманаўна

Рождение ребёнка
1926

Дочь: Лапікава Лапикова Палагея Сяргеевна Сергеевна

Мать ребёнка: Васілеўская Лапікава Ксенія Раманаўна

Короблево, Шумячский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
04.08.1928

Дочь: Лапікава Лапикова Анастасія Анастасия Сяргееўна Сергеевна

Мать ребёнка: Васілеўская Лапікава Ксенія Раманаўна

Короблево, Шумячский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1931

Сын: Лапиков Иван Сергеевич

Мать ребёнка: Васілеўская Лапікава Ксенія Раманаўна

Короблево, Шумячский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1941

Сын: Лапиков Александр Сергеевич

Мать ребёнка: Васілеўская Лапікава Ксенія Раманаўна

Короблево, Шумячский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно

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