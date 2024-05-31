Лапікаў Лапиков Сяргей Сергей Янавіч Иванович
Место рождения
Дата рождения1904
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Лапікава Лапикова Палагея Сяргеевна Сергеевна
Мать ребёнка: Васілеўская Лапікава Ксенія Раманаўна
Рождение ребёнка
04.08.1928
Дочь: Лапікава Лапикова Анастасія Анастасия Сяргееўна Сергеевна
Мать ребёнка: Васілеўская Лапікава Ксенія Раманаўна
Рождение ребёнка
1931
Мать ребёнка: Васілеўская Лапікава Ксенія Раманаўна
Рождение ребёнка
1941
Сын: Лапиков Александр Сергеевич
Мать ребёнка: Васілеўская Лапікава Ксенія Раманаўна
Смерть
Неизвестно