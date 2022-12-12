Моклокова (Петрова) Евдокия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Моклокова (Петрова) Евдокия Петровна

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Место рождения

Леонтьево, Угличский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1760 г.р.

Дети

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Леонтьево, Угличский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1760

Сын: Моклоков Григорий Никитич

Отец ребёнка: Моклоков Никита Егорович

Бутаки, Угличский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Моклоков Никита Егорович

Смерть
Неизвестно
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