Таишев Анвар
Место рожденияд.Нуркеево Сармановский р-н
Дата рождения1930
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930
Отец: Таишев Гариф Хафизович
Мать: ?
д.Нуркеево Сармановский р-н
Рождение ребёнка
15.03.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Таишева Энже (Хадина)
г.Набережные Челны
Рождение ребёнка
17.02.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Таишева Энже (Хадина)
г. Набережные Челны
Смерть
Неизвестно
Набережные Челны
Похороны
Неизвестно
НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ ТАССР