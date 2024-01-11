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Таишев Анвар

Место рождения

д.Нуркеево Сармановский р-н

Дата рождения

1930

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1897 г.р.

Мать

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930

Отец: Таишев Гариф Хафизович

Мать: ?

д.Нуркеево Сармановский р-н
Рождение ребёнка
15.03.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Таишева Энже (Хадина)

г.Набережные Челны
Рождение ребёнка
17.02.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Таишева Энже (Хадина)

г. Набережные Челны
Смерть
Неизвестно
Набережные Челны
Похороны
Неизвестно
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