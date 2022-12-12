Беляев Василий
Место рождения
Дата рождения24.04.1909 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1909 ст.
Отец: не указан
Мать: Беляева Евгения Ивановна
Василий, незаконнорожденный ребенок, родился и крещён 24 апреля 1909 года. Восприемником при крещении был крестьянин дер. Берсенева Иаков Григорьев Беляев. Основание: МКАУ ВУЦА (Ф. 364. Оп. 1. Д. 84... Показать все
Смерть
Неизвестно