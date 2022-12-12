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Беляев Василий

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Место рождения

Берсенево, Усть-Алексеевская волость, Велико-Устюгский уезд

Дата рождения

24.04.1909 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1866 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1909 ст.

Отец: не указан

Мать: Беляева Евгения Ивановна

Берсенево, Усть-Алексеевская волость, Велико-Устюгский уезд
Василий, незаконнорожденный ребенок, родился и крещён 24 апреля 1909 года. Восприемником при крещении был крестьянин дер. Берсенева Иаков Григорьев Беляев. Основание: МКАУ ВУЦА (Ф. 364. Оп. 1. Д. 84... Показать все
Смерть
Неизвестно
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