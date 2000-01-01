Светлана Леонидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Светлана Леонидовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.11.1976

Пол

Женский

Отец

1951 г.р.

Мать

1956 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1976

Отец: Хлудеев Леонид

Мать: Валентина Викторовна

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